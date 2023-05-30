Под Смолевичами в ДТП погиб бесправник
- 30.05.2023, 11:15
Мужчина не справился с управлением.
Авария произошла 30 мая ночью на дороге Р68 Смолевичи — Смиловичи — Руденск — Шацк. Водитель ехал на Peugeot со стороны Смиловичей в Смолевичи, сообщили в УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, 33-летний мужчина не справился с управлением, машину занесло, она вылетела в кювет и опрокинулась.
«От полученных телесных повреждений он скончался на месте ДТП. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности», — проинформировали в УВД.
У погибшего не было водительских прав.