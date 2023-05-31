Соловьев прокололся
- Александр Невзоров
- 31.05.2023, 7:48
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Россия — странная территория.
Тут Соловьев прокололся и зачем-то сам заговорил о том, что на «московскую трагедию» русские соцсети ответили пронзительным, счастливым хохотом.
Да, судя по множественным реакциям «народа» - Россия не скорбит, а злорадствует и дерзко веселится.
Понятно, что пропагандонский призыв Соловьева только подольет масла в огонь народного глумления.
Россия - странная, озадачивающая территория. Казалось бы, все с ней «ясно», но тут она подкидывает такую фактуру, что четкая картинка мутнеет и все приходится разгадывать заново.
Александр Невзоров, t.me