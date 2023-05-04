Война доходит до Кремля 2 Владимир Фесенко

4.05.2023, 7:38

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Путин боится повторить судьбу Анвара Садата.

Рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Версий много. Это провокация Кремля. Российские партизаны. Паранойя Путина, а потому нужно создать повод, чтобы отменить парад 9 мая, ведь, не дай бог, что-то случится.

Путин боится парадов. Когда-то египетский президент Анвар Садат был убит во время парада. В прошлом году в Москве упразднили авиационный парад, а сейчас, возможно, Путин вообще парада боится. Неизвестно, что произойдет. Поэтому нужен повод, чтобы все отменить.

Или требуется повод, чтобы ввести военное положение в России. Или отвлечь внимание от собственных преступлений против Украины (я имею в виду удары по гражданским объектам и гибель мирных людей), а нужно создать представление о том, что это якобы Украина совершает террористические акты в России.

И, в конце концов, надо же испугать россиян. Как говорит русская пословица — боятся, значит уважают. Вот надо, чтобы боялись. И нужно превратить «СВО» в отечественную войну. А чтобы было представление о том, что это отечественная война, она должна идти на территории России.

Здесь другое дело — как не переиграть. Потому что, если переиграть с представлением об отечественной войне и об атаках на Кремль, то начнут бояться так, что не до Кремля будет и бояться не Кремля. Последствия могут быть неоднозначными.

Но я не исключаю, что могли атаковать и негосударственные группировки. Желающих ударить по Москве у нас много. Были соответствующие общественные инициативы. Так что — кто знает.

Мы ответа не знаем. Через некоторое время, возможно, будем знать точную информацию, кто это сделал. Но само по себе это знаковое событие.

Кто бы это ни сделал, но война наконец доходит и до Кремля, до Москвы, и страх будет расширяться, распространяться по принципу цепной реакции.

Политтехнологи знают такой эффект: кто-то может придумать какую-то комбинацию, но в конце концов в нее могут поверить даже сами придумавшие это политтехнологи. Что-то похожее может быть и в России. Но так или иначе все это последствия так называемой СВО войны против Украины. За что боролись, на то и напоролись. Вот так можно это подытожить, если речь идет об атаке беспилотниками на Кремль.

Символические последствия очень и очень показательны. Где хваленые ПВО? Если это сделали именно украинцы, то где ПВО было российское? Если российское ПВО не может защитить Кремль, как же они будут защищать рядовых россиян? И таких вопросов очень и очень много.

Поэтому мне кажется, что Кремль пытается что-то придумать такое креативное, чтобы отвлечь внимание от не очень приемлемого развития событий в войне против Украины, чтобы напугать собственных граждан. Но в конце концов эффект прямо противоположный. Как и с этой войной в целом. И по НАТО, и по результатам войны, и вместо победы — поражения, хотели провести парад в Киеве — а теперь, возможно, придется отменять парад в Москве.

Владимир Фесенко, New Voice

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