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Российские добровольцы уничтожили вражеский «Тюльпан» и КАМаз в боях за Шебекино

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  • 1.06.2023, 12:01
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Российские добровольцы уничтожили вражеский «Тюльпан» и КАМаз в боях за Шебекино

Наступление в Белгородской области продолжается.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Бойцы Легиона «Свобода России» сообщили о своих успехах в Белгородской области в направлении Шебекино. Они заявили об уничтожении одной единицы вражеских грузовика с боекомплектом и самоходного миномета «Тюльпан».

«Обновления по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет «Тюльпан». Отлично сработали», - подчеркнули российские добровольцы.

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