Белорусы — Лукашенко: Не вой, твои слова для нас пустой звук

Белорусы — Лукашенко: Не вой, твои слова для нас пустой звук5
- 1.06.2023, 13:29
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Диктатор понимает только язык силы.
Лукашенко заговорил о силовом сценарии смены власти в Беларуси. По его словам, повстанцев готовит Польша, Литва и Украина.
Что об этом думают белорусы? Приводим некоторые комментарии читателей сайта Charter97.org:
«Ты, выродок, только силу понимаешь».
«Это законное право граждан нашей страны сменить тебя, колхозного упыря, захватившего власть в стране. Ты сам и подталкиваешь людей поскорее избавиться от незаконной власти. Теперь не вой, твои слова для нас пустой звук. За тебя нормальные люди умирать не будут, а вот нелюди пусть 100 раз подумают, стоит ли за тебя класть свои головы».
«Бойся, Таракан!»
«Неправ, усатый, силой захватил ты, а сейчас вернем власть народу».
«Нюхнешь еще пороху по полной. «Калиновцы» прийдут не с цветами и сердечками».
«Кругом враги!?»
«Дед от нервов опять в реанимацию поедет».