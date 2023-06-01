Белорусы — Лукашенко: Не вой, твои слова для нас пустой звук 5 1.06.2023, 13:29

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Диктатор понимает только язык силы.

Лукашенко заговорил о силовом сценарии смены власти в Беларуси. По его словам, повстанцев готовит Польша, Литва и Украина.

Что об этом думают белорусы? Приводим некоторые комментарии читателей сайта Charter97.org:

«Ты, выродок, только силу понимаешь».

«Это законное право граждан нашей страны сменить тебя, колхозного упыря, захватившего власть в стране. Ты сам и подталкиваешь людей поскорее избавиться от незаконной власти. Теперь не вой, твои слова для нас пустой звук. За тебя нормальные люди умирать не будут, а вот нелюди пусть 100 раз подумают, стоит ли за тебя класть свои головы».

«Бойся, Таракан!»

«Неправ, усатый, силой захватил ты, а сейчас вернем власть народу».

«Нюхнешь еще пороху по полной. «Калиновцы» прийдут не с цветами и сердечками».

«Кругом враги!?»

«Дед от нервов опять в реанимацию поедет».

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