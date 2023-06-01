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Лукашенко заявил, что власть в Беларуси готовятся сменить силой

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  • 1.06.2023, 11:17
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Лукашенко заявил, что власть в Беларуси готовятся сменить силой

Повстанцев готовит Польша, Литва и Украина.

Лукашенко заговорил о силовом сценарии смены в Беларуси. По его словам, повстанце готовит Польша, Литва и Украина:

— Предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране.

Недавние факты свидетельствуют об этом. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, о силовом сценарии смены власти в Беларуси говорил глава КГБ Тертель.

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