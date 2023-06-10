«Путин потерял способность контролировать процессы в РФ» 10.06.2023, 5:30

Какие регионы могут первыми отделиться от России?

Россия с каждым днем становится на шаг ближе к своему потенциальному распаду. Власти и армия теряют контроль над ситуацией, по всей стране создают частные военные компании. В конце концов даже некоторые регионы уже готовятся к отделению от так называемой федерации.

Об этом «24 Каналу» рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он предположил, какие области могут первыми покинуть состав России, когда ее поглотит хаос.

Северная Корея 2.0

Недавно в публичном конфликте столкнулись основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров. Это показатель того, что ожидает Россию в дальнейшем.

В конце концов это объясняет, почему были созданы частные армии – государство, его армия и власть, не контролируют ситуацию.

- Они понимают, что в России может наступить хаос. И к этому хаосу готовятся те, кто не может никуда убежать. То есть виновники военных преступлений в Украине, – заметил Закаев.

Они и постараются отгородиться от мира, создав новую Северную Корею. Для этого к власти должен прийти еще более жестокий диктатор, изолирующий эту часть от внешнего мира. А население России и рады быть принять это.

- Кто будет выполнять роль Ким Чен Ына – открытый вопрос. Вот за это и будут бороться, ради этого и создаются частные армии, – подчеркнул глава Ичкерии.

ЧВК захотят делить между собой российскую территорию. Но есть возможность, что в этом хаосе некие регионы отделятся от так именуемой русской Федерации. Не исключено, что подготовка к этому в некоторых регионах уже происходит.

Исторический опыт Кавказского региона

В частности, Украина в 2022 году подписала пакт о том, что Ичкерия находится под российской оккупацией.

- Если начнется глубокая смута в России, то весь Кавказский район будет готов отделиться. Потому что у них очень хороший исторический опыт. В 1917 году была создана Республика Горцев Кавказа, – рассказал Ахмед Закаев.

В это государство входило 7 национальных республик, и оно просуществовало 3 года. Отметим, что Республика Горцев Кавказа была признана десятками стран.

Интересно также, что в 1919 году Украинская Народная Республика и Конфедерация народов Северного Кавказа готовились подписать соглашение о взаимопомощи. Именно благодаря этому проекту договора есть определенные соглашения между структурами Вооруженных Сил Украины и Министерством Обороны Республики Ичкерия.

- Итак, имея опыт, Кавказский регион будет первым, который сможет создать отдельное образование, являясь международными субъектами. Вся правовая основа у этих республик есть, – заметил глава правительства Ичкерии.

В частности, в Республике Ичкерия над этим уже трудятся. Осенью запланирован съезд представителей народа Северного Кавказа, где будет создана определенная структура. В будущем она может способствовать восстановлению государственного образования.

Путин не имеет контроля

Отметим, что президент Украины заявил, что Путина потерял власть, которую имел раньше. Внутри России назревает скандал и серьезная политическая борьба между государственными и частными армиями.

- Путин не контролирует ситуацию еще с начала первых дней войны. Вообще, Россию очень сложно назвать государством в общепринятом понимании. Это были несколько корпораций, эксплуатировавших и население, и природный ресурс на территориях. Путину раньше удавалось держать баланс и контролировать ситуацию, – отметил Ахмед Закаев.

Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину, где привлекли сотни тысяч человек, ситуация вышла из-под контроля. Если бы Путин предположил, что война может быть такой затяжной, по всей вероятности, не начинал бы ее. Он надеялся, что миллиарды, потраченные на создание диверсионных групп, политических партий будут способствовать оккупации.

Ожидаемого блицкрига, впрочем, не было. На сегодняшний день Владимир Путин понимает, что это все привело к разрушению и самой России.

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