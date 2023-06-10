Как ракеты ATACMS могут усилить наступательный потенциал ВСУ 10.06.2023, 21:51

У россиян не будет контраргумента.

В Конгрессе США была создана резолюция с требованием передать Украине ракеты ATACMS. Необходимость обеспечить ВСУ нужным вооружением вызвана желанием ускорить победу добра над злом.

Пока нет такого вооружения, которое партнеры передали бы Украине и она сразу одержала бы победу над противником. Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, украинский специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров.

В чем преимущества ATACMS

Андрей Крамаров пояснил, что у Украины среди баллистических ракет есть только «Точка-У», М-30, М-31 с дальностью до 70 километров и ракетный комплекс «Ольха», поражающий цели на расстояние до 120 километров.

Также теперь на базе ВСУ есть дальнобойная крылатая ракета Storm Shadow, которую передали нам западные партнеры, впрочем, она применяется по целям другого характера.

- Предоставление баллистической ракеты ATACMS усилит наш наступательный потенциал, – убежден он.

По его словам, техническая особенность ATACMS состоит в том, что она имеет кассетную боеголовку с самонаводящимися боевыми частями, которая эффективно используется для ликвидации мест скопления сил врага.

- У россиян не будет контраргумента из системы ПВО относительно такого типа ракет, – подчеркнул Крамаров.

Запуск только одной такой ракеты противника может полностью вывести из боевого состояния артиллерийскую батарею противника.

Когда ждать результата решения

Военный эксперт сосредоточил внимание на том, что сейчас самая большая проблема заключается в том, что ракеты ATACMS являются новым видом оружия, поэтому они были изготовлены довольно мало. Речь идет о 800 – 900 единицах, большинство из которых стоят на вооружении в США.

- Таких оперативно-тактических ракет нам потребовалось более 200 для того, чтобы мы могли их эффективно использовать, – отметил он.

В то же время в Сети есть фото, свидетельствующие о том, что США начали активно производить ракеты, которые, вероятно, будут уже скоро переданы Украине.

«Если США согласились давать нам истребители, то вопрос предоставления нам ракет ATACMS уже переходит в более техническую плоскость – нужно их выработать в достаточном количестве, чтобы сразу передать нам», – добавил Крамаров.

К тому же США любят объявлять о своих решениях неожиданно и именно тогда, когда это больше всего нужно Украине.

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