Как проверить, настоящие ли доллары 16.06.2023, 21:28

Советы.

Большинство людей хранят свои накопления в валюте, в большинстве случаев — в долларах. Многие покупают в обменниках или «с рук» у знакомых. Ведь так может быть дешевле.

Но таким образом есть высокий риск получить фальшивые доллары. Vikna.tv рассказывает, как проверить доллары на подлинность.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 100 долларов. Это самая ходовая купюра с Бенджамином Франклином на аверсе.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо знать, какие вообще существуют долларовые купюры. Это банкноты номиналом $100, $50, $20, $10, $5, $2 и $1.

При покупке валюты нужно брать целые и разглаженные банкноты, ведь фальшивку часто пытаются скрыть видимым износом купюры. Кроме того, на подлинных банкнотах должны быть водяные знаки, впечатанные ленты, светоотражающие элементы и другие атрибуты защиты, присущие той или иной валюте.

Как определить настоящие доллары:

обрати внимание на фоновые линии рисунков — они должны быть четкими и плавными;

бумага, с которой сделана банкнота, должна быть шершавой и бархатистой на ощупь, ведь в составе есть хлопок и лен;

обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что выпустил банкноту;

когда ты просвещаешь купюру, должны быть видны водяные знаки. Отмечаем, что они должны быть одинаковыми с обеих сторон и располагаться справа от портрета;

защитная лента должна менять цвет на зеленоватый в ультрафиолетовом свете;

также новые 100-долларыве купюры имеют синюю трехмерную защитную ленту с изображением чисел.

Кроме этого, подлинность долларов можно определить по символам серийного номера. На каждой банкноте есть свой уникальный номер, который состоит из одиннадцати цифр и букв. Он дважды повторяется на лицевой стороне купюры.

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