Залужный подтвердил освобождение Пятихатки 19.06.2023, 15:34

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ показал видео работы украинских бойцов.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили освобождение от оккупантов Пятихатки Запорожской области. Видео работы украинских бойцов показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как отметил украинский главком, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

Отметим, что сегодня освобождение Пятихаток подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По словам военных, оккупанты убегали, бросая технику и боеприпасы, оружие.

Контрнаступление ВСУ продолжается

По информации Минобороны Украины, на прошлой неделе на южном направлении Силы обороны проводили наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

К настоящему времени уже подтверждено освобождение таких населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

В общей сложности за время наступательных действий Силы обороны на юге продвинулись в глубину противника на 7 км и освободили около 113 км. кв.

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