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Важный поворот

  • Иван Яковина
  • 2.06.2023, 9:20
  • 1,814
Важный поворот

Почему высокопоставленные кадыровцы «наехали» на Пригожина.

Наезд высокопоставленных кадыровцев на Пригожина – это очень важный поворот. Три соображения на этот счет.

Во-первых, отдать соответствующий приказ Кадырову мог только один человек - Путин.

То есть Путин уже больше не может делать вид, что с Пригожиным все нормально, и что он слушается Кремля. Тем, кто слушается, Даудов и Делимханов в телеграме угрозы не пишут.

Во-вторых, в своих выступлениях кадыровцы озвучили главные претензии Кремля: выход Пригожина из подчинения, бешеная медиаактивность и рост личной популярности.

Путин категорически недоволен появлением у него потенциального соперника.

В-третьих, выбор именно этих людей для наезда означает, что в случае отказа от повиновения ликвидацию Пригожина поручат кадыровцам. Это для того, чтобы он не надеялся на арест или суд - убьют там, где смогут и при первой же возможности.

Теперь у Пригожина два варианта - полностью свернуть свою предвыборную кампанию и вернуться в положение безмолвного инструмента Кремля, либо пойти на открытый конфликт с кадыровцами (и, соответственно, Кремлем).

Очень интересно, что он выберет.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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