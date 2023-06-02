Важный поворот
- Иван Яковина
- 2.06.2023, 9:20
- 1,814
Почему высокопоставленные кадыровцы «наехали» на Пригожина.
Наезд высокопоставленных кадыровцев на Пригожина – это очень важный поворот. Три соображения на этот счет.
Во-первых, отдать соответствующий приказ Кадырову мог только один человек - Путин.
То есть Путин уже больше не может делать вид, что с Пригожиным все нормально, и что он слушается Кремля. Тем, кто слушается, Даудов и Делимханов в телеграме угрозы не пишут.
Во-вторых, в своих выступлениях кадыровцы озвучили главные претензии Кремля: выход Пригожина из подчинения, бешеная медиаактивность и рост личной популярности.
Путин категорически недоволен появлением у него потенциального соперника.
В-третьих, выбор именно этих людей для наезда означает, что в случае отказа от повиновения ликвидацию Пригожина поручат кадыровцам. Это для того, чтобы он не надеялся на арест или суд - убьют там, где смогут и при первой же возможности.
Теперь у Пригожина два варианта - полностью свернуть свою предвыборную кампанию и вернуться в положение безмолвного инструмента Кремля, либо пойти на открытый конфликт с кадыровцами (и, соответственно, Кремлем).
Очень интересно, что он выберет.
Иван Яковина, «Фейсбук»