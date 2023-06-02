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Пригожин и «Вагнер» ответили на вызов «кадыровцев»

  • 2.06.2023, 7:58
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Пригожин и «Вагнер» ответили на вызов «кадыровцев»

Конфронтация нарастает.

В перепалку между окружением главы Чечни Рамзана Кадырова и главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина включился военный командир «повара Путина» Дмитрий Уткин.

«Герой» России напомнил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову, что из-за позора, который РФ получила во время войны против Украины, «определенных граждан нужно ставить к стенке», передает dialog.ua.

Однако он уверяет, что в ЧВК «Вагнер» не было и нет паники, а все проблемы бывшие заключенные якобы решают доступными способами, не противоречащими законам РФ и Конституции.

«Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на «ты» и «Женя», - возмутился боевик, напомнив, что поговорить как «мужчина с мужчиной» он и его коллеги всегда готовы. «Тем более, что друг друга знаем еще с 1-й и 2-й войны в Чечне», - добавил Уткин.

Последняя фраза вряд ли была случайной, так как в первую войну Уткин и «кадыровцы» находились по разные стороны фронта.

Делимханов, к примеру, был водителем у военного начальника Ичкерии Салмана Радуева, но во вторую чеченскую переметнулся на сторону федеральных сил.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что ответ Уткина был жестко конфронтационный: «Насколько такой шаг оправдан - узнаем скоро. Делимханов и Кадыров теперь смолчать тоже не смогут... Если, конечно, их резко не «одернут» сверху».

Сам Пригожин также решил высказаться и заявил, что в его словах о подразделении «Ахмат» нет ничего предосудительного. Также он предложил «кадыровцам» связаться с ним по телефону и обсудить вопросы лично.

Как сообщалось ранее, после замечаний Пригожина в адрес спецназа «Ахмат» подчиненные Кадырова разразились гневными высказываниями. Они неоднозначно сыпали угрозами, однако глава Чечни предпочел не вмешиваться в выяснение отношений.

Подчиняющийся Кадырову нардеп Делимханов решил вступить в перепалку с главарем ЧВК «Вагнер» Пригожиным, намекая на физическое устранение «повара Путина».

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