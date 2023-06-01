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Кадыровцы «забили стрелку» Пригожину

  • 1.06.2023, 14:23
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Кадыровцы «забили стрелку» Пригожину

Замглавы Чечни Адам Делимханов вызвал владельца «Вагнера» на разговор «лицом к лицу».

Заместитель главы правительства Чечни и правая рука Кадырова Адам Делимханов «забил стрелку» предводителю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину, чтобы «лицом к лицу решить все вопросы».

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Делимханов заявил в специальном видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.

«Увидел в телеграм-канале заявление Пригожина о том, что ему непонятно, чем занимаются подразделения «Ахмат». Женя, ты не понимаешь и не можешь понять.

Подразделения «Ахмат» выполняют задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если ты не понимаешь, то в любое время с нами можешь связаться, назвать место, время, и мы тебе все объясним. Ты уже стал блогером и занимаешься тем, что на весь мир кричишь, что у нас только проблемы...

Мы все знаем, сколько ты людей положил на бахмутском направлении...

Достаточно кричать, пахать и языком лепить. Говори место, когда увидимся и, как говорил Рамзан Ахматович, мы лицом к лицу любой вопрос решим», - говорит в обращении Делимханов.

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