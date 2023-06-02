Российские военные подорвались на мине между Мариуполем и Донецком
- 2.06.2023, 9:33
- 1,596
Видеофакт.
Российские оккупанты подорвались на мине в районе Еленовки, на трассе «Мариуполь-Донецк», находящейся «в тылу» российских войск. Известно о трех погибших.
Видео с места подрыва опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«В районе Еленовки на трассе «Мариуполь-Донецк» оккупанты взорвались на фугасе. Минус три», - рассказал он.
Андрющенко спрашивает откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина. Конечно, оккупанты обходят этот вопрос стороной.