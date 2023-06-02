Российские военные подорвались на мине между Мариуполем и Донецком 2.06.2023, 9:33

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

Российские оккупанты подорвались на мине в районе Еленовки, на трассе «Мариуполь-Донецк», находящейся «в тылу» российских войск. Известно о трех погибших.

Видео с места подрыва опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В районе Еленовки на трассе «Мариуполь-Донецк» оккупанты взорвались на фугасе. Минус три», - рассказал он.

Андрющенко спрашивает откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина. Конечно, оккупанты обходят этот вопрос стороной.

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