В Пентагоне рассказали, что сыграет решающую роль в контрнаступлении Украины

В Пентагоне рассказали, что сыграет решающую роль в контрнаступлении Украины1
- 2.06.2023, 10:51
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Генерал Марк Милли раскрыл секрет.
Танки должны обеспечить огневую мощь и силу украинских защитников и сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении Украины.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что танки очень важны как для обороны, так и наступления.
«Модернизированные современные танки, и учения, которые сопровождаются с ними, умение их использовать будут фундаментальными для успеха Украины», - сказал Милли.
По словам генерала, танки будут действовать совместно с артиллерией, пехотой и т.д., когда начнется контрнаступление.
Он отметил, что тяжелая бронетехника, которую украинцы уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления. В то же время планы передачи Украины самолетов, как F-16 и других систем подобного типа, это скорее долгосрочный план оснащения Украины современными военно-воздушными силами, способными лучше противостоять значительно превосходящим воздушным силам России.
«Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это знают. Чтобы построить такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег», - добавил он.
Танки на вооружении Украины
Ряд стран уже отправили Украине немецкие танки Leopard 2 и Leopard 1. Страна также получила британские Challenger 2, а США обязались передать Украине 31 танк Abrams.
В марте глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard.