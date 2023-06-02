В Минске ученого судили за «оскорбление» Лукашенко 7 2.06.2023, 12:05

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Приговор Александру Кондратюку вынесла судья Анжела Костюкевич.

Минский городской суд 17 мая огласил приговор научному сотруднику Института генетики и цитологии Национальной академии наук Республики Беларусь, профсоюзному активисту Александру Кондратюку. Его обвинили по трём статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 130 («разжигание социальной вражды или розни»), ст. 368 («оскорбление Лукашенко») и ч. 1 ст. 369 («дискредитация Республики Беларусь»), сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Анжела Костюкевич. Гособвинитель — прокурор Далидович.

Согласно обвинению, Кондратюк оставлял в социальных сетях негативные комментарии, «дискредитирующие власть» и «оскорбляющие» Лукашенко.

Активиста задержали вместе с несколькими сотрудниками Института генетики и цитологии НАН Республики Беларусь 5 сентября 2022 года. Он получил 13 суток административного ареста, но на свободу больше не вышел. До суда Кондратюка удерживали под стражей в СИЗО № 1 в Минске.

Прокуратура потребовала наказать профсоюзного активиста Свободного профсоюза Беларусского (СПБ) 3,5 годами лишения свободы.

Суд признал его виновным и постановил наказать лишением свободы сроком на три с половиной года в колонии в условиях общего режима.

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