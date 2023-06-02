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Россиянами овладевает страх: зачем Москва обстреливает «Градами» свои города

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  • 2.06.2023, 12:10
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Россиянами овладевает страх: зачем Москва обстреливает «Градами» свои города

Лето началось для России с очередной неожиданности.

Российский добровольческий корпус вновь совершил прорыв на территорию Белгородской области РФ. В Шебекино пылало административное здание, там наспех жгли документы в урнах. В то же время население города начало массово выезжать, на заправках образовались огромные пробки. Кроме того, в Белгороде раздался громкий взрыв. О событиях в Белгородской области, «эволюции» россиян в отношении развязанной против Украины войны и страхе среди граждан РФ рассказал «Апострофу» военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

Надо очень осторожно относиться к любой информации, доходящей до нас из русских болот. Понятно, что это информация от совершенно незрелых представителей незрелого и инфантильного общества, которые не способны различать цвета абсолютно и не способны анализировать от слова совсем. Соответственно, мы понимаем, что украинцы соблюдают нормы и правила ведения войны, и украинцы точно не будут бить по жилым кварталам из «Градов». А у страха глаза большие, поэтому россияне как раз из этого страха готовы будут видеть что угодно.

Не исключаю, что россияне, являющиеся сценаристами формирования российского страха и такой неуверенности среди россиян – уверенности только в своей власти – тоже могут использовать подобные вещи. То, что для них было информационным инструментом для описания украинской войны, когда они активно рассказывали несколько лет, что украинцы сами себя обстреливают и от этого радуются, то сейчас я не исключаю, что они могут по этим же лекалам начать обстреливать собственные населенные пункты, чтобы показать зверства украинцев. А украинцы на протяжении более 9 лет войны ни разу не согрешили в части нарушения норм и правил ведения войны. Поэтому понятно, что все это будет лишь выдумками российской пропаганды.

Что касается Российского добровольческого корпуса и Легиона «Свобода России», то это граждане России, они могут делать все, что угодно – в том числе и прибегать к любым мерам, которые считают эффективными в борьбе с путинским режимом. Здесь вопрос скорее к другой части граждан РФ, которая сейчас активно эволюционирует – нужно отдать должное. Мы видели недавние социологические российские опросы, в которых поддержка войны и интерес к войне с 75% упали к 17%. Таким образом, это инфантильное общество прячет голову в песок, закрывает глаза, пытаясь избежать и ответственности от последствий войны, которую начало их политическое и военное руководство. Но это мало поможет, потому что это помогает только детям – когда страшно, глаза закрыли. А для взрослых людей ответственность будет тем, что будет учить их и их поколения.

Я бы сказал что изменения в осознании происходящего начались тогда, когда россияне начали терпеть первые поражения. Но темпы, с которыми эти изменения имплементировались в российское общество, были нами почти незамечены. Да, мы где-то видели, как тот или иной российский пропагандист вдруг исчезал из эфиров или выступал с историями отчаяния вместо бодрых призывов россиян к тому, что надо бить украинцев, а вместе с ними – бить по Лондону или по Нью-Йорку.

Однако на сегодняшний день мы видим, что эти изменения происходят, и катализатором выступают в том числе и сегодняшние события, что и Белгород, и Москва, оказывается, являются зоной непосредственного поражения. Оказывается, по нормам и правилам введения войны территория атакующего агрессивного государства не табуирована. Соответственно, и подвергшееся нападению государство имеет право защищаться, в том числе нанося удары по военным и логистическим объектам где угодно на территории противника.

Для россиян это стало досадной неожиданностью. Они на это не надеялись, а наоборот жили в осознании в течение длительного времени – и это осознание стало частью национальной политики – что хаос и беды и несчастья возможны где угодно, более того Россия сама приводила к тому, чтобы они были везде и всюду, а особенно у их соседей… А вместе с тем россияне жили тем, что у них тишина и благодать, покой, потому что Путин и его режим способен обеспечить именно эту стабильность, которой они так же кичились. На России эта стабильность, как оказалось, – это скорее риторический прием и пропагандистский лозунг, но отнюдь не реальность.

Что касается взрывов в Белгороде, то я даже не буду пытаться понимать, что произошло. Просто война, которую они начали во всем мире, наконец коснулась какой-то части россиян. Она давно коснулась тех россиян, из которых более 208 тысяч уже погибли в Украине, их семей. А теперь она коснулась еще какого-то числа россиян. Что тут комментировать, кроме того, что они будут смотреть сейчас напуганными глазами? Да, это война, «граждане». Единственное, что я могу сказать: «Привыкайте, это будет с вами всегда». Всегда, пока они не захотят избавиться от своего тоталитарного диктатора и не искупят свою вину за то горе и те беды, которые они нанесли украинскому народу, который никоим образом не провоцировал их на агрессию по отношению к себе.

Я могу спрогнозировать, что такого будет больше. И чем дальше, тем больше россиян будет это видеть. Чем дальше, тем больше будут ужасаться. Единственное, на что я хочу обратить внимание – как украинцы относятся к этому и как россияне. Украинцы, вопреки российским ожиданиям, ожиданиям российских сценаристов – им кажется, что украинцы должны испугаться, потому что они испугались бы… Сценарии откуда исходят? Из того, что они испугались бы. Они измеряют настроения, психологию своего населения – того, что может называться русским народом. И они экстраполируют эти вещи на украинский народ, но украинский народ – совершенно другой и противоположный. Он со справедливой стороны, он защищает свою землю. Поэтому он не боится, это скорее ему злости добавляет. Даже трагедии и беды мы перевариваем на то, чтобы отомстить россиянам и привлечь их к ответственности и уничтожить эту угрозу для всего мира.

Зато у россиян будет все больший и больший ужас, потому что у них нет ни одного стержня справедливости, позволяющего им обрести сейчас внутреннее психологическое равновесие. Я говорю о каждом русском индивидуально и о русском народе в целом – либо том, что им называется.

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