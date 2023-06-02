В России запаниковали из-за нового «прорыва границы» бойцами РДК 3 2.06.2023, 13:31

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Сообщается об атаке крупного подразделения.

В России началась паника из-за сообщений о новом крупном прорывает границы бойцами «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

«Больше 100 бойцов РДК прорывают границу РФ в районе участка Уразово-Вериговка», – сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Пресс-служба российских добровольцев и сами бойцы РДК сообщений российской пропаганды не комментируют.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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