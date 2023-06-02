закрыть
2 июня 2023, пятница, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России запаниковали из-за нового «прорыва границы» бойцами РДК

3
  • 2.06.2023, 13:31
  • 6,858
В России запаниковали из-за нового «прорыва границы» бойцами РДК

Сообщается об атаке крупного подразделения.

В России началась паника из-за сообщений о новом крупном прорывает границы бойцами «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

«Больше 100 бойцов РДК прорывают границу РФ в районе участка Уразово-Вериговка», – сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Пресс-служба российских добровольцев и сами бойцы РДК сообщений российской пропаганды не комментируют.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип