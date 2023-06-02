«Военнослужащие в панике от того, что «ДРГ» могут зайти и в Беларусь» 6 2.06.2023, 15:14

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Лукашенковские пограничники готовы сбежать при первых выстрелах.

Читатель телеграм-канала «Баста!», который работает на одном из пунктов пропуска на границе Беларуси с Украиной, рассказал о настроениях на белорусской границе:

— На пунктах пропуска между Беларусью и Украиной неспокойно в связи с «диверсионно-разведывательными группами» в Белгородской области, наши военнослужащие в панике от того, что «ДРГ» могут зайти и в Беларусь.

Наше «доблестное» руководство МО перекрывает дороги и усиливает охрану на территориях граничащих с Россией. Я осуждаю диктатуру Лукашенко и готов сбежать в случае столкновения с ДРГ, как и мои единомышленники.

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