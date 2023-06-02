Российские добровольцы разгромили врага из артиллерии под Грайвороном

Российские добровольцы разгромили врага из артиллерии под Грайвороном2
- 2.06.2023, 10:42
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Кремлевские войска разбежались.
Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» разгромили скопление сил противника из артиллерии в Грайворонском районе Белгородской области.
«Показываем работу нашей артиллерии в Грайворонском районе.
Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведено из строя несколько единиц техники. Путинские войска разбегаются по посадкам и жилым домам, но наши корректировщики находят их и там», — сообщает пресс-служба Легиона «Свобода России».
«Те, кто думал, что «нас там нет» — не спешите с выводами. Вся Белгородчина будет свободной. А за ней — вся Россия», — заявили российские добровольцы.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.