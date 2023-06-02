В Польше пьяный белорус на фуре врезался в авто и попытался скрыться
- 2.06.2023, 21:39
Его задержали другие водители.
В Польше задержали белорусского дальнобойщика, который стал виновником ДТП и попытался скрыться, пишет издание MOST.
Авария произошла 31 мая под Вроцлавом. Во время движения по трассе, у женщины сломался автомобиль. Она остановилась, вышла из транспортного средства и попыталась установить знак аварийной остановки. В это время в ее авто врезался грузовик. Женщина осталась жива.
Мужчина, который управлял грузовиком, поинтересовался состоянием здоровья пострадавшей, а затем сел за руль фуры и поехал дальше.
Его практически сразу задержали водители других автомобилей. Они остановили грузовик, забрали ключи у мужчины и дождались приезда полиции.
Выяснилось, что за рулем грузовика находился 49-летний гражданин Беларуси. Мужчина был в нетрезвом состоянии.