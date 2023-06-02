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В Польше пьяный белорус на фуре врезался в авто и попытался скрыться

  • 2.06.2023, 21:39
В Польше пьяный белорус на фуре врезался в авто и попытался скрыться

Его задержали другие водители.

В Польше задержали белорусского дальнобойщика, который стал виновником ДТП и попытался скрыться, пишет издание MOST.

Авария произошла 31 мая под Вроцлавом. Во время движения по трассе, у женщины сломался автомобиль. Она остановилась, вышла из транспортного средства и попыталась установить знак аварийной остановки. В это время в ее авто врезался грузовик. Женщина осталась жива.

Мужчина, который управлял грузовиком, поинтересовался состоянием здоровья пострадавшей, а затем сел за руль фуры и поехал дальше.

Его практически сразу задержали водители других автомобилей. Они остановили грузовик, забрали ключи у мужчины и дождались приезда полиции.

Выяснилось, что за рулем грузовика находился 49-летний гражданин Беларуси. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

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