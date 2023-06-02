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США довольны вооружением Украины накануне контрнаступления

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  • 2.06.2023, 22:37
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США довольны вооружением Украины накануне контрнаступления

Запад готов поддерживать Украину и в дальнейшем.

Администрация Соединенных Штатов считает, что вместе с союзниками и партнерами обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

«Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление - ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю «мы», я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров», – сказал он.

Кирби объяснил, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.

Чиновник отметил, что с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники.

«Боевые действия — вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также «динамически» готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев», - подчеркнул Кирби.

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