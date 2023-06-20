Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна 9 20.06.2023, 9:18

5,968

Джо Байден

Президент США сделал заявление но фоне перемещения российского ЯО в Беларусь.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

Об этом он сказал во время встречи с группой доноров в Калифорнии в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.

«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден.

Отметим, заявление президента США сделано на фоне перемещения в Беларусь российского тактического ядерного оружияю

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».