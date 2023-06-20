Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна9
- 20.06.2023, 9:18
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Президент США сделал заявление но фоне перемещения российского ЯО в Беларусь.
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».
Об этом он сказал во время встречи с группой доноров в Калифорнии в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.
«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден.
Отметим, заявление президента США сделано на фоне перемещения в Беларусь российского тактического ядерного оружияю