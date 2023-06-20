В Минске после ремонта откроют развязку на пересечении МКАД с проспектом Дзержинского
- 20.06.2023, 22:55
С 21 июня.
С 21 июня восстанавливается движение всех видов транспорта на спусках и подъемах транспортной развязки в районе 25-го километра МКАД — на пересечении с проспектом Дзержинского. Об этом сообщила столичная ГАИ.
Движение восстанавливают в связи с «завершающей стадией ремонта путепровода». Его ремонтировали с 6 февраля этого года.
Также «демонтируют» временный регулируемый пешеходный переход и уберут разворот в районе заправки А-100.
Ранее «Минсктранс» сообщал, что остановка «Поворот на Малиновку» автобусов №104 и №132 переносится на новое место у съезда транспортной развязки с проспекта Дзержинского на МКАД.