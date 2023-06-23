Названы лучшие охлаждающие продукты 23.06.2023, 16:05

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Они легкие, но богатые питательными веществами.

В жару многим из нас хочется есть гораздо меньше, чем всегда, или даже не хочется вообще. Однако пищу телу давать все же надо. Поэтому летом важно отдавать предпочтение легким, но богатым питательными веществами блюдам и продуктам, которые не будут нагружать пищеварительную систему, но при этом обеспечат тело всеми необходимыми веществами.

Для этого нужно ввести в свой рацион некоторые продукты, которые помогут ощущать свежесть. «Обозреватель» собрал список таких продуктов. Мороженого среди них нет – оно слишком калорийное и тяжело переваривается. Впрочем, есть прекрасная и не менее вкусная альтернатива.

Огурец

Огурцы более чем на 90% состоят из воды, поэтому помогут поддержать высокий уровень гидратации, что очень важно в жару. Но в дополнение к влаге они содержат целый список полезных веществ – пищевые волокна в кожуре, калий, марганец, цинк, медь, железо, магний, натрий, витамины К, В1 и В2 и т.д.

Дыня

Сладкий фрукт является подлинным источником всяческой пользы для тела. Вместе с дынями мы употребляем большое количество минеральных солей: калия, кальция, магния, фосфора, железа, а также витамины группы В, каротин, токоферол. К тому же эти плоды содержат много легкоусвояемых углеводов, которые дадут телу нужную ему энергию и при этом не потребуют лишних усилий на усвоение.

Листовая зелень

Любые листовые овощи являются отличным источником витаминов, минералов и клетчатки. При этом они низкокалорийны и легко усваиваются. И их не нужно готовить перед употреблением. Положите капусту, шпинат, рукколу или ботву свеклы в зеленый салат, подержите его в холодильнике и наслаждайтесь прохладным и при этом полезным блюдом.

Ягоды

Хотите съесть мороженое, но не хотите употреблять лишний сахар? Приготовьте себе коктейль из свежих ягод – клубники, черники, черешни и т.д. Насыпьте те, которые любите больше всего, в мисочку и охладите их. Полезное холодное блюдо готово. Вместе с ним вы получите немало влаги, заряд витаминов и минералов в зависимости от выбранных ягод, а еще немало клетчатки.

Лимон

Вы, вероятно, замечали, что в жару хочется чего-то кисловатого. Подкисленная вода, например, в таких условиях утоляет жажду лучше чистой. Поэтому приготовьте себе натуральный лимонад – положите в графин с водой нарезанный ломтиками лимон и ложечку меда. Также можно экспериментировать со вкусами, добавляя в напиток ароматические травы. Идеальным выбором станет мята.

Рыба

Как бы то ни было, а полноценный рацион невозможен без потребления белка. И в летнюю жару его лучше получать из рыбы. Она легко переваривается, содержит немного калорий и насыщает тело полезными жирными кислотами. К тому же многие рыбные блюда хороши на вкус даже холодными.

Жгучий перец

Этот совет может показаться парадоксальным, но острые виды перца заставляют наше тело потеть сильнее и таким образом улучшают терморегуляцию организма. Впрочем, здесь важно соблюдать меру и не употреблять острое, если оно противопоказано вам по состоянию здоровья.

Кокос

Кокосовая вода и кокосовое молоко очень богаты различными электролитами, а их мы быстро теряем, когда потеем. Поэтому такой напиток не только утоляет жажду, но и выравнивает баланс организма.

Суп

В отличие от «сухих» блюд, как каши или блюда на основе теста, супы не отягощают организм в жару и могут стать прекрасной пищей, содержащей все, что необходимо телу. Дополнительный плюс – высокое содержание в супах жидкости. Отдавать предпочтение лучше жидким овощным, а не мясным супам, крем-супам и питательным бульонам. К тому же существуют холодные варианты, как холодник или гаспачо, которые будет особенно приятно есть в жаркий полдень.

Авокадо

Тропический плод легко усваивается, не вызывает тяжести при переваривании и при этом содержит большое количество мононасыщенных жирных кислот. При этом в отличие от многих других жирных продуктов авокадо не выводит из организма воду. К тому же это прекрасный источник клетчатки.

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