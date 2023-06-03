Сделано на совесть: эксперты назвали пять автомобилей, которые будут служить почти вечно 2 3.06.2023, 18:00

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Эти модели уже успели завоевать народную любовь.

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, все стремятся приобрести себе авто, которое прослужит беспроблемно как можно дольше. И некоторые модели с годами уже успели завоевать народную любовь и доказали свое качество и надежность.

Эксперты издания «Твоя машина» составили ТОП-5 автомобилей, долго служащих и не ломающихся.

1. Toyota Camry

Этот автомобиль является одним из самых надежных седанов, поскольку имеет отличную репутацию за долговечность и низкий уровень поломок. А все благодаря надежному двигателю, хорошо настроенной подвеске, интуитивно понятной эргономике и высококачественным материалам в салоне.

2. Honda Accord

Также один из самых надежных седанов на рынке с отличным соотношением цены и качества. Accord предлагает качественную сборку, прочный двигатель и удобное управление.

3. Mazda 6

Mazda 6 является популярным выбором у тех, кто ищет надежный и динамичный седан. С помощью технологий SkyActiv, разработанных для увеличения топливной экономичности и производительности, Mazda 6 может похвастаться спортивным характером и надежностью.

4. Lexus ES

Это не только надежный и роскошный седан, который предлагает высокое качество материалов, спокойный и комфортный салон и высокое качество сборки. Lexus ES предлагает еще ряд инновационных технологий безопасности, делающих его еще более надежным.

5. Subaru Legacy

Эта модель японского бренда является одним из самых надежных седанов благодаря системе полного привода Symmetrical All-Wheel Drive и двигателям Boxer, обеспечивающим высокую производительность и экономию топлива. Кроме того, Subaru Legacy предлагает ряд технологий безопасности, которые делают его более надежным и безопасным на дороге.

Как ранее писал сайт Charter97.org, американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в которые попала сотня моделей.

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