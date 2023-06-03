«Картошка замерзла»: Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков 1 3.06.2023, 21:27

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Синоптики прогнозируют заморозки и на сегодняшнюю ночь.

В ночь на 3 июня в Беларусь пришли летние заморозки. Жители поделились в соцсетях фотографиями кусков льда, а также пожаловались на замершие культуры, пишет telegraf.news.

Вот как было в городе Береза Брестской области в 5 утра — термометр показал -3,2 градуса (у поверхности земли):

Еще один белорус поделился таким фото (где это — он не рассказал):

А в Борисовском районе «картошка замерзла», пожаловался третий пользователь и показал такие фото:

В свою очередь жительница Витебской области рассказала: «Оршу кажется пронесло. Поздновато встала, оббежала владения, вроде всё цело. Фууух, еще бы эту ночь пережить».

Еще одна отметила: «У нас в Полоцком районе кажется пронесло. Но посмотрю на алоэ на улице.) Забыла занести».

Тем временем Белгидромет опубликовал карту минимальной температуры воздуха:

Как отметили в телеграм-канале @nadvorie — «cевернее Минска морозец -0.3°, холоднее всего в Езерище -0.9°».

Прогноз погоды в Беларуси на 3-4 июня

Как сообщили в Белгидромете, в суббот 3 июня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди обещают лишь местами по северо-востоку страны. Днем воздух прогреется максимум до +13..+19°С.

В ночь на 4 июня синоптики также ожидают заморозки 0..-2°С. Днем температура поднимется до +16..+23°С. В целом почти без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди.

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