«Картошка замерзла»: Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков

«Картошка замерзла»: Белорусы поделились фотографиями последствий заморозков1
- 3.06.2023, 21:27
- 5,392
Синоптики прогнозируют заморозки и на сегодняшнюю ночь.
В ночь на 3 июня в Беларусь пришли летние заморозки. Жители поделились в соцсетях фотографиями кусков льда, а также пожаловались на замершие культуры, пишет telegraf.news.
Вот как было в городе Береза Брестской области в 5 утра — термометр показал -3,2 градуса (у поверхности земли):
Еще один белорус поделился таким фото (где это — он не рассказал):
А в Борисовском районе «картошка замерзла», пожаловался третий пользователь и показал такие фото:
В свою очередь жительница Витебской области рассказала: «Оршу кажется пронесло. Поздновато встала, оббежала владения, вроде всё цело. Фууух, еще бы эту ночь пережить».
Еще одна отметила: «У нас в Полоцком районе кажется пронесло. Но посмотрю на алоэ на улице.) Забыла занести».
Тем временем Белгидромет опубликовал карту минимальной температуры воздуха:
Как отметили в телеграм-канале @nadvorie — «cевернее Минска морозец -0.3°, холоднее всего в Езерище -0.9°».
Прогноз погоды в Беларуси на 3-4 июня
Как сообщили в Белгидромете, в суббот 3 июня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди обещают лишь местами по северо-востоку страны. Днем воздух прогреется максимум до +13..+19°С.
В ночь на 4 июня синоптики также ожидают заморозки 0..-2°С. Днем температура поднимется до +16..+23°С. В целом почти без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди.