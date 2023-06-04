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«Вокруг домов — лес, а под окнами жильцы сажают огороды»

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  • 4.06.2023, 10:38
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«Вокруг домов — лес, а под окнами жильцы сажают огороды»

В Минске нашли необычный жилой квартал.

В этот минский квартал редко забредают случайные прохожие, а единственная дорога, которой пользуются только местные, ведет в тупик. Тут в лесополосе в районе Долгиновского тракта от городского шума спрятаны три многоквартирных дома, живущих своей обособленной жизнью. Realt.by узнал, когда здесь появилась жилая застройка, и посмотрел, что тут продается.

Эти три дома находятся между частным сектором на Орловке и полями будущего Северного Берега. Благодаря густой растительности многоэтажки практически не заметны с Долгиновского тракта и улицы Пригородной.

Жилые дома в этих местах строились в разное время, но связаны с одним предприятием — «Минскводоканалом». Дело в том, что тут именно тут в 1932 году был введен в действие первый крупный водозабор «Новинки». Благодаря этому событию минчане получили питьевую воду высокого качества. В настоящее время данную территорию занимает целый ряд построек водоканала. Тут размещены артезианские скважины, насосная станция, резервуары чистой воды, АБК, складские и подсобные здания и сооружения. Именно отсюда обеспечивается водоснабжение большей части Центрального района Минска.

Закрытая территория водопроводной насосной станции № 1. Три многоквартирных дома построены в глубине лесополосы, справа от нее

Рядом с предприятием постепенно стало появляться и жилье для работников водоканала. В округе можно найти как частные, так и многоквартирные дома. Первой в 1972 году была возведена трехэтажка, затем в 1987 году — кирпичная пятиэтажка, а затем в 1995 году — восьмиэтажный кирпичный дом.

Сейчас жилые здания окружает настоящий лес, по которому проложена сеть пешеходных дорожек, а возле домов можно заметить настоящие огороды.

Особой инфраструктуры в квартале нет. Ближайшие детские сады, школы и продуктовые магазины расположены в частном секторе на Орловской, крупный торговый центр ALL находится на Долгиновском тракте. Прямо рядом с домами есть остановка общественного транспорта и заправка «А-100» с небольшим магазинчиком.

Сейчас в квартале продаются две квартиры. Одна находится в пятиэтажке, вторая — в восьмиэтажке. В пятиэтажном доме к покупке предлагается двухкомнатная квартира площадью 46 квадратных метров. Она находится на 4-м этаже.

Сообщается, что квартира — светлая и теплая. Кирпичный дом обеспечивает прохладу летом и тепло зимой, а также прекрасную звукоизоляцию. Квартира состоит из кухни, двух изолированных комнат, раздельного санузла и балкона. В помещениях выполнен качественный ремонт. Кухня оборудована мебелью и техникой, организованы места хранения.

Окна выходят в зеленый двор. В шаговой доступности — детсады, школы и гимназия, продуктовые магазины, недалеко расположен торговый центр ALL.

Стоимость — 60 тысяч долларов (1293 доллара за метр).

Еще одна двухкомнатная квартира находится в восьмиэтажном доме. «Кирпичный дом со всех сторон окружен зеленой зоной, что всегда позволит наслаждаться свежим воздухом и пением птиц», — пишут про жилье в объявлении.

Общая площадь жилья составляет 54 квадратных метра. В квартире выполнен качественный ремонт, установлены стеклопакеты ПВХ, в санузлах заменены трубы и вся сантехника.

Стоимость — 67 тысяч долларов (1234 доллара за метр).

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