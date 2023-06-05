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Тайный проект Black Box нанес россиянам ущерб на 700 миллионов долларов

  • 5.06.2023, 11:51
  • 6,300
Тайный проект Black Box нанес россиянам ущерб на 700 миллионов долларов

Подробности.

Только за последний месяц секретный проект Black Box уже нанес российским оккупантам ущерб в 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Результаты работы Black Box можно увидеть на многих вражеских объектах, которые находятся на временно оккупированной территории Украины и на территории России.

Так, в течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и в других целях.

Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил, что это лишь часть информации о Black Box, которую можно обнародовать.

«Свыше 700 миллионов долларов - наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне», - сказал он.

Black Box

Black Box - это общий секретный проект Главного управления разведки Украины, Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» и блогера Игоря Лаченкова.

В прошлом году по запросу ГУР фонд «Вернись живым» совместно с Лаченковым собрал 230 млн гривен (более $6 миллионов) на проект Black Box, который является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с фондом.

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