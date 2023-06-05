Тайный проект Black Box нанес россиянам ущерб на 700 миллионов долларов
- 5.06.2023, 11:51
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Подробности.
Только за последний месяц секретный проект Black Box уже нанес российским оккупантам ущерб в 700 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Результаты работы Black Box можно увидеть на многих вражеских объектах, которые находятся на временно оккупированной территории Украины и на территории России.
Так, в течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и в других целях.
Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснил, что это лишь часть информации о Black Box, которую можно обнародовать.
«Свыше 700 миллионов долларов - наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне», - сказал он.
Black Box
Black Box - это общий секретный проект Главного управления разведки Украины, Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» и блогера Игоря Лаченкова.
В прошлом году по запросу ГУР фонд «Вернись живым» совместно с Лаченковым собрал 230 млн гривен (более $6 миллионов) на проект Black Box, который является масштабированием предыдущей, так же секретной инициативы с фондом.