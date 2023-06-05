Российские добровольцы предложили Пригожину обменять пленных с Белгородщины на комбрига Веневитина 7 5.06.2023, 16:51

4,712

Речь идет о честном обмене без дополнительных условий.

Бойцы Легиона «Свобода России» обратились к главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с предложением обмена пленными россиянами.

Видео они обнародовали в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

«Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова, трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города.

Как нам стало известно, бойцами ЧВК Вагнера был взят в плен командир 72 бригады ВС РФ подполковник Роман Веневитин. Как жест доброй воли мы предлагаем обменять его на нескольких бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области.

Речь идет о честном обмене без дополнительных условий. Детали обмена согласуем дополнительно», – заявили воины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напомним, ранее бойцы РДК и Легиона «Свобода России» обратились к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову с предложением обменять пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично.

Позже воины РДК продемонстрировали кадры с пленными солдатами официальной армии РФ, за которыми не приехал губернатор.

В то же время вечером 4 июня в сети появились кадры допроса подполковника армии РФ Романа Веневитина, командира 72-й бригады. Его взяли в плен «вагнеровцы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».