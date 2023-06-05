Глава МИД Британии неожиданно приехал в Киев 5.06.2023, 18:37

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Джеймс Клеверли встретился с Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник посетил Киев с неожиданным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно из сообщения президента в соцсетях, пишет «Европейская правда».

По словам главы государства, с Клеверли он обсудил «важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины».

«Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности», – подчеркнул Зеленский.

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