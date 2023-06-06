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Опубликована карта подтопления при прорыве дамбы Каховской ГЭС

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  • 6.06.2023, 7:40
  • 14,138
Опубликована карта подтопления при прорыве дамбы Каховской ГЭС

Под угрозой 80 населенных пунктов.

Руководство Херсонской ОВА сообщило, уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение пяти часов.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в срочном обращении к населению.

«Российская армия совершила очередной акт террора - взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода дойдет до критического уровня, начата эвакуация жителей опасных районов», - сказал чиновник.

Он обратился к людям с просьбой срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Сообщается, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

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