Опубликована карта подтопления при прорыве дамбы Каховской ГЭС

Опубликована карта подтопления при прорыве дамбы Каховской ГЭС6
- 6.06.2023, 7:40
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Под угрозой 80 населенных пунктов.
Руководство Херсонской ОВА сообщило, уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет до критического уровня в течение пяти часов.
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в срочном обращении к населению.
«Российская армия совершила очередной акт террора - взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода дойдет до критического уровня, начата эвакуация жителей опасных районов», - сказал чиновник.
Он обратился к людям с просьбой срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.
Сообщается, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.