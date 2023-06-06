«Минимальная зарплата для меня – $2000» 1 6.06.2023, 7:55

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Выпускники рассказали о том, в каких вузах хотят учиться и сколько потом зарабатывать.

Министерство образования утвердило сроки проведения вступительной кампании для получения высшего образования в 2023 году. Выпускники школ уже наверняка определились, куда хотят поступать. Myfin.by спросил у 11-классников из разных городов Беларуси, в какой вуз они мечтают попасть и сколько они хотели бы зарабатывать во взрослой жизни.

«Насчет зарплаты пока не задумываюсь»

Руслана оканчивает школу в городе Круглое Могилевской области. Идет на серебряную медаль и планирует поступать в Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий на специальность «Инженер-технолог». Только с направлением девушка не определилась. Решила, что будет смотреть по ситуации, когда узнает свой общий балл.

– Изначально я думала поступать в медицинский. Хотела химию сдавать, но не знала, с чем еще. С биологией? Не срослось у меня с ней. В конце 9-го класса нужно было выбрать профиль, по которому мы дальше будем учиться. Был профиль с математикой, и я решила сдавать химию/математику, так как последнее мне дается проще, чем биология.

По словам Русланы, профессию и университет она выбирала сама. Но идею своим примером подала ее тетя, которая тоже училась в Могилеве и на этой же специальности, куда планирует поступать девушка.

– Да и без работы ты никогда не останешься, – рассуждает Руслана. – Кушать же что-то надо. А насчет зарплаты я пока не задумывалась.

«Все придет с карьерным ростом»

Валид

– Еще в начале года я хотел поступать на логиста тоже в МИТСО, но позже выбрал правоведение. Я понял, что мне больше нравится юриспруденция – это мое. Еще в 9-м классе полюбил предмет «Общество». Буду сдавать его, плюс английский и русский языки.

Парень объясняет, что выбрал МИТСО, потому что читал про него много хороших отзывов.

– К тому же там учится мой знакомый. Он всем доволен. Говорит, что преподаватели очень хорошие.

Валид рассказывает, что хотел поступать еще после 9-го класса в лицей БГУ, но тогда не срослось. И хорошо, так как спустя время понял, с чем действительно хочет связать свою жизнь.

– Выбор профессии и университета – это исключительно мое решение. В будущем хотел бы работать нотариусом, но для этого надо минимум 3 года отработать по специальности, включая работу в качестве стажера у нотариуса. Потом нужно сдать государственный экзамен на знание законов, и только после этого можно работать нотариусом.

– Сколько хочешь зарабатывать? – спрашиваем.

– Я смотрел вакансии недавно. Предлагают зарплату на должности нотариуса от 1500 рублей. Но я хотел бы, конечно же, больше. Понятно, что сначала будет не самая высокая зарплата. Все придет с карьерным ростом, – рассуждает парень.

«2000-2500 рублей – минимум для взрослой жизни»

Янина учится в той же школе, что и Валид. С будущей профессией определилась очень рано – еще в 7-м классе.

– Я хочу поступать в Витебский государственный университет на специальность «Психология. Психолог и преподаватель». В свое время пришлось столкнуться с неприятной жизненной ситуацией. Это подтолкнуло меня к сфере психологии, и я поняла, что хочу этим заниматься. Начала читать статьи, книги, погружаться в тему психологии. Ко мне постоянно обращались подружки за советом в плане психологии. Я ощущала, что к этому у меня лежит душа. С 7-го класса я ни разу не меняла свое решение насчет будущей профессии.

Вот только заработная плата молодого специалиста-психолога Яну не сильно обрадовала.

– Я была немного расстроена. Это мало по нынешним меркам. Но ведь это зарплата сразу после окончания университета. А психолог – это постоянное повышение квалификации, вебинары, курсы, и всегда можно повысить свои знания и стоить как специалист дороже. Чтобы человек ни в чем не нуждался, не брал кредитов и рассрочек, то, думаю, надо около 2000-2500 рублей. Буду к этому стремиться.

«Минимальная зарплата для меня – $2000»

Дмитрий – выпускник одной из средних школ города Минска. Парень с начала учебного года строит планы на поступление в ЕГУ в Вильнюсе на специальность «Экономика и политика». Говорит, что есть знакомые, которые отучились на этой же специальности и остались довольны.

– Мне и мама советовала поступать туда. Позже я сам уже начал разбираться, что за университет, специальность, и окончательно решил поступать именно в ЕГУ. К тому же я считаю, что европейский диплом дает больше возможностей, – рассуждает Дмитрий.

Один из плюсов обучения в ЕГУ, по мнению Дмитрия, это возможность работать на проектах по твоей специальности.

– Ты и денег можешь заработать, и получить профессиональный опыт, что будет развивать тебя в твоей сфере.

Желаемая зарплата для парня – минимум 2000 у.е. Максимум – 10 000.

– Я считаю, что квалифицированный труд должен хорошо оплачиваться. Не знаю, насколько я буду хорошим работником (смеется). К тому же высокая зарплата – это залог хорошей жизни не только для себя, но и для других. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше тратишь. Соответственно, больше денег поступает в бюджет. После окончания университета я бы хотел остаться жить где-нибудь в Евросоюзе, а там 2 тысячи – это небольшие деньги для нормальной жизни, – делится своими планами Дмитрий.

В Минобразования рассказали, что в этом году вузы планируют зачислить 52,2 тысячи человек. Это почти на 900 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Из примечательного – на 2% сокращен набор в столичные вузы и на столько же увеличен план приема в региональные. Сделано это с целью закрепить кадры в регионах.

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