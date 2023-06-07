Жители Кобрина жалуются на «чай» из-под крана 1 7.06.2023, 10:08

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Вместо прозрачной и чистой воды течет субстанция непонятного содержания.

Возмущения кобринчан по поводу того, что из водопроводного крана вместо прозрачной и чистой воды течёт субстанция непонятного содержания, время от времени врываются в информационное пространство, пишет brestcity.com.

Во вторник очередной фотофакт подтвердил наличие проблемы в квартирах на улице 700-летия Кобрина. «Как можно мыться в такой воде? Куда смотрит водоканал?» – возмущался автор фото.

В поисках виновников «районка обратилась в КУПП «Кобринрайводоканал». Свою причастность к инциденту данное предприятие не признало, аргументируя это тем, что из кранов с холодной водой подобное течь не может. Сами работники водоканала, будучи жителями города, тоже столкнулись с этой проблемой и компетентно пояснили, что речь идёт о содержимом кранов с горячей водой. А значит, вопросы следует задавать ГП «Кобринское ЖКХ».

В ГП «Кобринское ЖКХ» нам пояснили, что ситуацию спровоцировала временная остановка работы котельной №1 (ул. Советская, 109)

– В понедельник 5 июня с 9.00 до 21.00 часов на данном объекте нашими специалистами проводились профилактические работы с заменой оборудования. Отключалась подача горячей воды. Это ежегодная процедура, необходимая для нормального функционирования системы. Профилактика проведена в максимально сжатые сроки, ранее подобные работы могли длиться до 2 недель, причиняя жильцам большие неудобства в связи с продолжительным отсутствием горячей воды. В этот раз сроки были сокращены, но издержек в виде ржавой воды избежать не удалось. О проведении профилактических работ жителям города сообщалось заранее. Просим отнестись с пониманием и терпением к сложившейся ситуации, – прокомментировали в ГП «Кобринское ЖКХ».

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