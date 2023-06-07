Тут живут как на курорте: как выглядят улицы Столичная и Минская в Минске 9 7.06.2023, 10:58

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Почти в каждом доме есть бассейн.

В этом уголке Минска почти нет домов без бассейнов. Жилье тут стоит минимум 300−500 тысяч долларов, а площадью жилья в 500 или 700 «квадратов» никого не удивишь. А еще в этой части города есть улица Минская и Столичная, пишет realt.by.

Все дело в том, что деревня Зацень в 2003 году частично вошла в черту Минска. Кстати, интересно, что к столице присоединили только ту территорию, которая находилась внутри МКАД. В итоге, одни жители деревни стали полноправными минчанами, а другие так и остались в деревне за кольцевой. Названия улиц в бывшем малом населенном пункте решили не менять — тем более в Минске до этого не было ни Минской, ни Столичной. Так и оставили.

За прошедшие десятилетия этот тихий уголок столицы стал самым настоящим коттеджным поселком из фильмов про богатых. В плюсах − спокойное место, тишина, отсутствие автомобильного трафика, рядом — резиденция, сосновый лес и река Свислочь. При этом — до цивилизации рукой подать. В 10 минутах на автомобиле − проспект Победителей, «Минск-Арена», торговые центры и другие развлечения.

Что тут продается?

Сейчас здесь продается 4 дома: два на Столичной улице, еще два — в Столичном переулке. Стоимость коттеджей, учитывая столичный статус, начинается от 300 тысяч долларов и заканчивается 1,5 миллионами.

Начнем с самого недорогого варианта. К примеру, есть в продаже вот такой двухэтажный дом площадью почти 400 «квадратов». Он стоит на земельном участке в 13 соток, построен из двухслойного кирпича в 1999 году.

Дом почти готов к обустройству — во всех трех санузлах установлена сантехника, есть радиаторы во всех помещениях, подключено газовое отопление, проведена проводка, уложен паркетный пол и плитка. На цокольном этаже расположены помещения для бассейна, сауны или любого функционального помещения — мастерская, тренажерный зал, игровая комната.

Стоимость — 300 тысяч долларов.

Следующий дом уже обжит: он сдан в эксплуатацию в 2007 году и имеет площадь в 380 квадратных метров. Коттедж состоит из большой гостиной с натуральным камином, 4 спален, гардеробных, 3 холлов, террасы с красивым видом, комнаты отдыха с биллиардным столом, гаража на 2 автомобиля.

Отмечается, что дом находится в верхней части поселка в максимальной близости к общественному транспорту и велодорожкам, ведущим непосредственно к водохранилищу, Минск-Арене, резиденции Лукашенко, озеру и всем развлекательным площадкам микрорайона Дрозды.

Стоимость — 545 тысяч долларов.

Этот блочный дом стоит на участке в 30 соток. Он построен в 2012 году из блоков и имеет площадь в 493 «квадрата». По всему периметру участка высажена живая изгородь, плодовые деревья, ухоженные декоративные кустарники.

На территории у дома есть уединенные места для отдыха, зона барбекю, а также крытая терраса шикарный банный комплекс с бассейном и парной. «Вы забудете, что находитесь в городе, полное ощущения курортного отдыха гарантировано», − отмечается в объявлении.

Стоимость — 952 тысячи долларов.

Ну и наконец, самый дорогостоящий вариант — полностью меблированный коттедж из бруса площадью 589 квадратных метров.

Дом 2013 года стоит на участке в 12 соток. Уютный дворик с зоной для отдыха и барбекю — прилагается. В доме есть сауна, бассейн и хамам. Коттедж укомплектован всей необходимой бытовой техникой.

Стоимость — 1,05 миллиона долларов.

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