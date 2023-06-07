Британцы представили самый крутой в истории Range Rover Sport SV 1 7.06.2023, 14:12

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Максимальная скорость составляет невероятные 290 километров в час.

Британцы выкатили самую мощную модификацию Range Rover Sport SV с «грозным» 4-литровым V8 под капотом. Отдача силовой установки - 634 л. с., а крутящий момент - целых 800 Нм. Это даже больше, чем у дореформенного SVR, сообщает «Автовзгляд».

Новый Range Rover Sport SV способен ускоряться до первой сотки с места всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет невероятные 290 км/ч. Столь завидные динамические характеристики потребовали дополнительных настроек рулевого управления, а также подвесок автомобиля, дабы «болид» валил, но не валился. «Пневма» 6D Dynamics получила гидравлические амортизаторы и регулируемые рессоры.

Для уменьшения массы авто инженеры буквально вылепили машину из карбона, а заодно и «обули» «спортсмена» в 23-дюймовые карбоновые диски. Эффективное замедление обеспечивают карбон-керамические тормозные механизмы.

В итоге новый Range Rover Sport SV фактически стал самым быстрым «снарядом» в истории британской марки.

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