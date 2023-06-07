«Гражданам Беларуси нужно было выходить из машины и показывать документы в будочке» 4 7.06.2023, 14:30

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Как проходит контроль на границе с Россией, которого не было почти 30 лет.

Больше месяца назад Беларусь ввела контроль на границе с Россией, которого не было с 1995 года. На шести трассах появились пункты пропуска, где пограничники проверяют документы и автомобили.

Журналисты zerkalo.io расспросили у читателей, которые пересекают эту границу, на что обращают внимание пограничники.

Имена героев изменены в целях безопасности, данные есть в редакции.

Читатель Иван ехал в Беларусь по трассе М1 в конце мая через погранпункт недалеко от деревни Синчуры, что в Витебской области.

— Там две полосы, стоят шлагбаумы и два вагончика. Пограничники находятся в этих вагончиках, — рассказывает читатель. — Когда подъезжаешь, пограничники выходят и досматривают каждую машину: все двери, багажник, подлокотник и бардачок. Потом просят подходить к окошку вагончика и показать паспорт, а также документы на автомобиль. Перед окошком нужно было стоять и смотреть в камеру, они фотографировали. В это время пограничник внутри проверял документы и спрашивал о том, куда едем. На российской стороне все как и прежде: показывали паспорта в развернутом виде, сидя в машине, и нужно было открыть заднее окно.

В этом же месте полторы недели назад границу пересекал и Игорь. Он ехал в машине на российских номерах. Говорит, все прошло быстро.

— Минут 20 стоял на белорусской, — рассказывает собеседник. — Проверили паспорт, попросили показать салон и багажник. В багажнике лежал бильярдный кий в чехле. Спросили, что там, попросили показать. Перекинулись парой фраз о бильярде — и все.

Российских пограничников читатель прошел еще быстрее: те просто проверили паспорт, на все ушло пять минут.

— Хотя я готовился, что будут проверять вещи, телефон, вопросы всякие задавать, — заключает Игорь.

Ирина вместе с мужем пересекала границу несколько раз: в начале и в середине мая. Оба раза они ехали через поселок Езерище, что в Витебской области. У супругов есть и белорусское, и российское гражданство. В первый раз ехали только по белорусским паспортам, во второй — на каждом КПП показывали соответствующий паспорт. Сам контроль собеседница называет обычным, как и на других границах.

— Оба раза машин было очень мало, и мы почти не стояли в очереди, — отмечает она. На белорусской стороне смотрели багажник и салон, просили открыть бардачок. Осмотр беглый, вещи не перерывали. У мужа попросили открыть рюкзак, телефоны не смотрели, спрашивали, откуда и куда едем. Затем водитель с техпаспортом на машину и все пассажиры с паспортами и страховками пошли в будочку, оформляться.

По словам Ирины, каждый проходил контроль отдельно, пограничники просили смотреть в камеру. Никаких допросов не было. Проверка на границе заняла у Ирины и ее супруга около 25 минут. Она отмечает, что фуры проходили границу отдельной очередью.

— Обратно из Беларуси в Россию в первый раз ехали 12 мая. На белорусской границе даже не остановили, на российской просто глянули паспорта и пожелали счастливого пути. Второй раз, уже в конце мая, на белорусской стороне остановили, но просто посмотрели паспорта. А на российской стороне у граждан России просили только паспорта, но гражданам Беларуси нужно было выходить из машины и показывать документы в будочке, — отмечает наша собеседница.

В начале прошлой недели Виктор ехал из России в Беларусь по трассе, которая проходит через город Лиозно, что тоже в Витебской области. Ему повезло меньше: читатель рассказывает, что на границе были кагэбэшники, которые повели его на допрос.

— Яны цікавіліся маім затрыманнем у 2020 годзе па пратэстных артыкулах, праглядалі тэлефон. Дарэчы, падышоў стары смартфон, нават без тэлеграма, — рассказывает он. — Пыталіся, навошта ездзіў у Расію, ці езджу яшчэ куды за мяжу, ці падпісаны на «экстрэмісцкія» каналы ў інтэрнэце. Папярэдзілі, што за падпіску ёсць адказнасць, пужалі, што ўсё могуць праверыць. Сфатаграфавалі машыну.

Почему фотографировали машину, Виктору не объяснили. Сам допрос, вспоминает он, длился недолго, 15−20 минут:

— Страх і трывога ў мяне прысутнічалі, але панікі не было. Мужчын было два, яны паводзілі сябе даволі карэктна.

Напомним, 5 мая стали поступать сообщения, что на границе с Россией с белорусской стороны устанавливают что-то вроде контрольных пунктов. Тогда в Госпогранкомитете «Зеркалу» подтвердили, что на въезде в Беларусь теперь «будет вестись проверка документов», причина — выполнение ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией.

Таких проверок на границе не было почти 30 лет. Пограничная зона между Россией и Беларусью существовала с 1993-го по 1995 год, затем таможенный и пограничный контроль упразднили. С тех пор граждане обеих стран могли ездить по внутренним паспортам, не проходя контроль.