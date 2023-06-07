WP: Первый этап контрнаступления ВСУ превзошел все ожидания 1 7.06.2023, 14:43

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Российскую оборону прорвали на 10 км в глубину.

В Белом доме воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами ВСУ в ходе начавшегося контрнаступления, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на информированные источники.

По их словам, украинские силы перешли в наступление 5 июня сразу в нескольких районах на южном направлении. Несмотря на заминированные участки, подразделениям ВСУ удалось прорвать российскую оборону и продвинуться на 5–10 км вперед.

Текущий темп наступления вселяет в американских чиновников надежду, что украинская армия сможет дойти до Мариуполя, Мелитополя и перережет сухопутный коридор России в Крым.

В Вашингтоне ожидают, что украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев вернет себе «стратегически значимую территорию», говорил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Также он подчеркнул, что события на поле боя будут иметь «большое влияние» на любые будущие переговоры.

В Минобороны России при этом считают, что «наступление Украины выдохлось». «Своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — заявлял 6 июня министр Сергей Шойгу.

Однако его данные высмеял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями. <…> Я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», — сказал Пригожин.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал российские сводки «отдельной метавселенной», а также отметил, что большое контрнаступление еще не началось.

На текущий момент украинские военные ведут «формирующие» операции и ищут уязвимые места в обороне российской армии, чтобы закрепиться, пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан. «Это еще не главный удар — он только готовится. Он будет стремительным и мощным, одновременно в нескольких местах, с прорывом обороны на всю глубину. Пока основные силы даже не задействованы», — заключил эксперт.

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