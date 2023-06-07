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«Про то, что у мужа есть такое богатство, узнала только спустя года полтора совместной жизни»

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  • 7.06.2023, 16:03
  • 9,672
«Про то, что у мужа есть такое богатство, узнала только спустя года полтора совместной жизни»

 Как белорус восстанавливает уникальный объект под Гродно.

Восемь лет назад гродненец Евгений Дорогуш приобрёл старинную водяную мельницу вблизи Юбилейного озера в Гродно. В планах у гродненского программиста и волонтёра-археолога построить здесь дом, на пенсии заниматься туризмом, а также реализовать некоторые экологические проекты.

Мужчина нередко уже был героем репортажей и новостей. Корреспонденты «Блога Гродно» решили заглянуть к нему в преддверии летнего сезона и узнать, что сейчас происходит на территории старинной мельницы. Тем более, что проектов, помимо реставрации мельницы, у гродненской семьи Дорогуш появилось много: это и «ЭкоЁлочка», и выращивание ягод годжи, и развитие экотропы. Но обо всём по порядку.

К старинной водяной мельницы, которая стоит на реке Татарка, мы приехали аккурат к началу дачного сезона. Кто-то жарил шашлыки – доносился запах костра, кто-то вовсю готовил землю к новому урожаю. Мимо нас несколько раз проехал трактор и старенькие автомобили, доверху нагруженные лопатами, косилками, граблями. Несколько подростков промчались на велосипедах к дамбе, а потом и вглубь участка. Наверное, здесь никого и не смущает, что это частная территория.

Впрочем, проблем, чтобы попасть на территорию нет — въезд открыт, ничего не огорожено и табличек с запретом нет. Хозяин старой мельницы Евгений приехал на свои угодья вместе с женой Данутой и сыном Стефаном.

Эти места знакомы Евгению с детства. Мужчина жил недалеко отсюда и часть свободного времени коротал здесь: приезжал с друзьями на велосипедах или ловил рыбу на Лососянке.

А потом с годами Евгений стал замечать, что место превращается в свалку и становится излюбленным местом для асоциальных личностей. Когда появилась возможность навести порядок на мельнице и на землях вокруг, Евгений с энтузиазмом решил взяться за это нелёгкое дело.

— Много пришлось заплатить за него?

— Коммерческая тайна! – улыбаясь отвечает мужчина.

— Даже я не знаю, сколько это всё стоило, - добавляет Данута. – И вообще про то, что у мужа есть такое богатство, узнала только спустя года полтора совместной жизни, - смеётся собеседница.

Мельница стоит прямо у озера. Слышится шум дамбы и бурлящей воды. От этого создаётся впечатление, что мельница ещё рабочая.

Евгений предлагает нам провести экскурсию. Мы, конечно, соглашаемся.

— Вы только его периодически останавливайте, а то он до вечера не закончит рассказывать, - шутит жена Евгения.

Дело в том, что Евгений несколько лет изучал эту местность, провёл много времени в архивах. Поэтому интересных фактов, конечно, накопилось очень много. 

— Первые упоминания в архивах о мельнице датируются серединой 17 века , - рассказывает Евгений. - Какой-то период времени здесь была корчма и таможенный пост «Шведский мост». 

На торце сооружения черными камушками выложено — 1894.

— Это год последней реконструкции, - объясняет Евгений. -  Владели тогда ею семья евреев. Во время Второй мировой войны владельца мельницы и его жену, а также двух их младших детей забрали в гетто. Старший сын учился в Италии и выжил. В гродненском гетто убили жену владельца мельницы. Муж (владелец) погиб в Треблинке. Двум детям удалось сбежать из гетто и выжить.

После войны мельницей занималась семья поляков. Они работали у евреев батраками. Но позже главу семьи осудили и сослали в Сибирь, а мельницу забрали в колхоз. Спустя время приезжали его родственники, хотели вступить в законные владения. Приезжали родственники или потомки в 90-х годах, хотели, чтобы им отдали мельницу. Но мельница по документам принадлежала колхозу и не было никаких оснований кому-то её дарить.

— Кстати, последний мельник, который работал здесь, живёт в соседней деревне. Я периодически к нему прихожу в гости. Общаемся. Он много чего рассказывает о работе на мельнице. Трудился он здесь до 2002 года, - рассказывает Евгений. – Рассказывал, что уже после 90-ых работать здесь было сложно: мельницу постоянно начали обворовывать, выносили железо, от того внутри и сохранились только деревянное оборудование.

Сейчас внутри на первом этаже лежат стройматериалы. Но уже к началу лета площадка вся освободится, чтобы можно было без проблем проводить экскурсии.

У лестницы на второй этаж стоят мешки с артефактами от самолётов и вертолетов. Здесь территория аэроклуба, и Евгений до сих пор иногда находит какие-то обломки или детали. В будущем использует это для музея.

На втором этаже оборудован небольшой кинолекторий: стоят старые стулья и очищена стена. Кое-где встречаются старинные вещи: большой старый деревянный сундук и стол для музейной экспозиции. В планах у Евгения воссоздать уникальный исторический объект и показать древние механизмы в действии - здесь стоит машина для отделения зерен от примесей, старый вальцовый станок и специальное приспособление для получения крупы из зерен.

Под крышей на третьем этаже живут… летучие мыши. Кстати, в планах у Евгения проводить и специальные экскурсии для любителей таких птиц.

Здесь же сохранились и два интересных артефакта - эта наклейка на польском языке, которую клеили на мешки с мукой, и плакат о 20 съезде КПСС 1965 года.

Евгений надеется, что мельница и её территория будет отличным местом для творческих встреч и тусовок. 

— Чтобы люди могли здесь отдыхать и узнавать что-то интересное. В мельнице будет место и музею, и амфитеатру.

Земельные участки вокруг мельницы выделены под фермерское хозяйство. Здесь семья реализовала некоторые свои проекты. Например, «ЭкоЁлочка». Данута и Евгений сдают новогодние ели в кадках в аренду гродненцам и минчанам. А после новогодних праздников дерево возвращается в питомник. В планах расширить географию доставок.

Кроме того, несколько лет назад некоторую часть земли засадили кустами ягоды годжи, а в планах открыть ещё и экотропу.

— Места здесь очень хорошие: у пруда живёт бобр, там дальше – лебединая семья, прибегает лиса порой… Так что, думаю, проект будет интересен многим гродненцам, — говорит на прощание Евгений.

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