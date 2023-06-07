«Про то, что у мужа есть такое богатство, узнала только спустя года полтора совместной жизни» 4 7.06.2023, 16:03

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Как белорус восстанавливает уникальный объект под Гродно.

Восемь лет назад гродненец Евгений Дорогуш приобрёл старинную водяную мельницу вблизи Юбилейного озера в Гродно. В планах у гродненского программиста и волонтёра-археолога построить здесь дом, на пенсии заниматься туризмом, а также реализовать некоторые экологические проекты.

Мужчина нередко уже был героем репортажей и новостей. Корреспонденты «Блога Гродно» решили заглянуть к нему в преддверии летнего сезона и узнать, что сейчас происходит на территории старинной мельницы. Тем более, что проектов, помимо реставрации мельницы, у гродненской семьи Дорогуш появилось много: это и «ЭкоЁлочка», и выращивание ягод годжи, и развитие экотропы. Но обо всём по порядку.

К старинной водяной мельницы, которая стоит на реке Татарка, мы приехали аккурат к началу дачного сезона. Кто-то жарил шашлыки – доносился запах костра, кто-то вовсю готовил землю к новому урожаю. Мимо нас несколько раз проехал трактор и старенькие автомобили, доверху нагруженные лопатами, косилками, граблями. Несколько подростков промчались на велосипедах к дамбе, а потом и вглубь участка. Наверное, здесь никого и не смущает, что это частная территория.

Впрочем, проблем, чтобы попасть на территорию нет — въезд открыт, ничего не огорожено и табличек с запретом нет. Хозяин старой мельницы Евгений приехал на свои угодья вместе с женой Данутой и сыном Стефаном.

Эти места знакомы Евгению с детства. Мужчина жил недалеко отсюда и часть свободного времени коротал здесь: приезжал с друзьями на велосипедах или ловил рыбу на Лососянке.

А потом с годами Евгений стал замечать, что место превращается в свалку и становится излюбленным местом для асоциальных личностей. Когда появилась возможность навести порядок на мельнице и на землях вокруг, Евгений с энтузиазмом решил взяться за это нелёгкое дело.

— Много пришлось заплатить за него?

— Коммерческая тайна! – улыбаясь отвечает мужчина.

— Даже я не знаю, сколько это всё стоило, - добавляет Данута. – И вообще про то, что у мужа есть такое богатство, узнала только спустя года полтора совместной жизни, - смеётся собеседница.

Мельница стоит прямо у озера. Слышится шум дамбы и бурлящей воды. От этого создаётся впечатление, что мельница ещё рабочая.

Евгений предлагает нам провести экскурсию. Мы, конечно, соглашаемся.

— Вы только его периодически останавливайте, а то он до вечера не закончит рассказывать, - шутит жена Евгения.

Дело в том, что Евгений несколько лет изучал эту местность, провёл много времени в архивах. Поэтому интересных фактов, конечно, накопилось очень много.

— Первые упоминания в архивах о мельнице датируются серединой 17 века , - рассказывает Евгений. - Какой-то период времени здесь была корчма и таможенный пост «Шведский мост».

На торце сооружения черными камушками выложено — 1894.

— Это год последней реконструкции, - объясняет Евгений. - Владели тогда ею семья евреев. Во время Второй мировой войны владельца мельницы и его жену, а также двух их младших детей забрали в гетто. Старший сын учился в Италии и выжил. В гродненском гетто убили жену владельца мельницы. Муж (владелец) погиб в Треблинке. Двум детям удалось сбежать из гетто и выжить.

После войны мельницей занималась семья поляков. Они работали у евреев батраками. Но позже главу семьи осудили и сослали в Сибирь, а мельницу забрали в колхоз. Спустя время приезжали его родственники, хотели вступить в законные владения. Приезжали родственники или потомки в 90-х годах, хотели, чтобы им отдали мельницу. Но мельница по документам принадлежала колхозу и не было никаких оснований кому-то её дарить.

— Кстати, последний мельник, который работал здесь, живёт в соседней деревне. Я периодически к нему прихожу в гости. Общаемся. Он много чего рассказывает о работе на мельнице. Трудился он здесь до 2002 года, - рассказывает Евгений. – Рассказывал, что уже после 90-ых работать здесь было сложно: мельницу постоянно начали обворовывать, выносили железо, от того внутри и сохранились только деревянное оборудование.

Сейчас внутри на первом этаже лежат стройматериалы. Но уже к началу лета площадка вся освободится, чтобы можно было без проблем проводить экскурсии.

У лестницы на второй этаж стоят мешки с артефактами от самолётов и вертолетов. Здесь территория аэроклуба, и Евгений до сих пор иногда находит какие-то обломки или детали. В будущем использует это для музея.

На втором этаже оборудован небольшой кинолекторий: стоят старые стулья и очищена стена. Кое-где встречаются старинные вещи: большой старый деревянный сундук и стол для музейной экспозиции. В планах у Евгения воссоздать уникальный исторический объект и показать древние механизмы в действии - здесь стоит машина для отделения зерен от примесей, старый вальцовый станок и специальное приспособление для получения крупы из зерен.

Под крышей на третьем этаже живут… летучие мыши. Кстати, в планах у Евгения проводить и специальные экскурсии для любителей таких птиц.

Здесь же сохранились и два интересных артефакта - эта наклейка на польском языке, которую клеили на мешки с мукой, и плакат о 20 съезде КПСС 1965 года.

Евгений надеется, что мельница и её территория будет отличным местом для творческих встреч и тусовок.

— Чтобы люди могли здесь отдыхать и узнавать что-то интересное. В мельнице будет место и музею, и амфитеатру.

Земельные участки вокруг мельницы выделены под фермерское хозяйство. Здесь семья реализовала некоторые свои проекты. Например, «ЭкоЁлочка». Данута и Евгений сдают новогодние ели в кадках в аренду гродненцам и минчанам. А после новогодних праздников дерево возвращается в питомник. В планах расширить географию доставок.

Кроме того, несколько лет назад некоторую часть земли засадили кустами ягоды годжи, а в планах открыть ещё и экотропу.

— Места здесь очень хорошие: у пруда живёт бобр, там дальше – лебединая семья, прибегает лиса порой… Так что, думаю, проект будет интересен многим гродненцам, — говорит на прощание Евгений.

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