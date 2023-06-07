В Беларуси изъяли очередную маршрутку 7.06.2023, 16:38

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Вернут ли их владельцам?

Сотрудники Транспортной инспекции заявили о продолжении работы по «выявлению нарушений со стороны тех, кто занимается автомобильными пассажирскими перевозками». Так, на минувшей неделе в поселке Чисть Молодечненского района выявили микроавтобус, который перевозил пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного, пишет abw.by.

Маршрутка забирала пассажиров с остановочных пунктов за пять минут перед автобусом, который двигался по установленному маршруту и расписанию и был оформлен в соответствии с требованиями законодательства.

За допущенное нарушение работники Транспортной инспекции задержали транспортное средство до вступления решения суда в законную силу.

Отмечается, перевозка пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного – одно из самых частых нарушений. При этом соответствующий договор с оператором автомобильных перевозок не заключается, что квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.

Стоит отметить, что некоторые владельцы маршруток хотят получить тот или иной маршрут и ездить как регулярный перевозчик, но жалуются на то, что им это сделать не дают.

Напомним, недавно заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказывала, что в Беларуси уже около 10 случаев изъятия маршруток. Первый случай произошел в апреле. Возвращают маршрутку владельцу только после решения Экономического суда.

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