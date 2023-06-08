Что будет с урожаем в Беларуси из-за засухи? 5 8.06.2023, 11:50

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Предупреждение Белгидрометцентра.

Из-за длительной засухи Беларусь в этом году рискует столкнуться с неурожаем. Это следует из информации, которую опубликовал Белгидрометцентр.

На данный момент агрометеорологическая обстановка в стране сложная. Длительное отсутствие существенных осадков привело во многих районах к атмосферной, а затем и почвенной засухе.

Сейчас ожидаются дожди, но лишь кратковременные и локальные, они мало повлияют на условия произрастания сельхозкультур. В ближайшее время они останутся довольно сложными.

«Серьезный дефицит почвенной влаги может негативно сказаться на формировании продуктивности колоса зерновых культур, неблагоприятен для отрастания трав после укоса, замедляет рост стебля льна», — говорят специалисты.

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