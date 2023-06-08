«Минздрав, что у вас там происходит?»2
- 8.06.2023, 16:36
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Здравоохранение терзают проверками.
По информации «Белых халатов», в последние дни проходит проверка 3-ей детской больницы Минска. В составе проверяющих главный врач ЦГЭ, эпидемиологи, руководство больницы.
Проверяющие врываются посреди рабочего процесса, катастрофически мешают работать даже в режимных кабинетах, во время осмотра детей и выполнения врачами и медсестрами манипуляций.
Придираются буквально ко всему, включая инструменты, флаконы с лекарством, которое только что при них использовал врач, к упаковкам от лекарства. По традиции открывают личные шкафчики.
Отдельной графой идут необоснованные придирки к медицинским сестрам. Также ведется фотосъемка с нарушением личных границ сотрудников. Пришло распоряжение о контроле времени прихода и ухода каждого сотрудника с работы.
Минздрав, что у вас там происходит?