«Минздрав, что у вас там происходит?» 2 8.06.2023, 16:36

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Архивное фото tut.by

Здравоохранение терзают проверками.

По информации «Белых халатов», в последние дни проходит проверка 3-ей детской больницы Минска. В составе проверяющих главный врач ЦГЭ, эпидемиологи, руководство больницы.

Проверяющие врываются посреди рабочего процесса, катастрофически мешают работать даже в режимных кабинетах, во время осмотра детей и выполнения врачами и медсестрами манипуляций.

Придираются буквально ко всему, включая инструменты, флаконы с лекарством, которое только что при них использовал врач, к упаковкам от лекарства. По традиции открывают личные шкафчики.

Отдельной графой идут необоснованные придирки к медицинским сестрам. Также ведется фотосъемка с нарушением личных границ сотрудников. Пришло распоряжение о контроле времени прихода и ухода каждого сотрудника с работы.

Минздрав, что у вас там происходит?

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