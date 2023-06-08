МИД Румынии потребовал высылки 50 сотрудников российского посольства 4 8.06.2023, 16:53

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Будет выслан 21 дипломат.

Министерство иностранных дел Румынии потребовало, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно сообщению румынского МИД, по решению властей страны, Россия должна сократить число должностей в Румынии на 51. В их числе 21 дипломатическая должность 30 должностей технико-административного персонала. Отмечается, что выбор должностей, которые будут сокращены, и людей, которые должны будут покинуть Румынию, будут делать власти РФ.

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