Какие вакансии и зарплату предлагают в Беларуси несовершеннолетним 1 8.06.2023, 18:53

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Работать можно с 14 лет.

На сайте Минтруда и соцзащиты напомнили, что работать можно с 14 лет. Посмотрите, какие вакансии для несовершеннолетних сейчас размещены на сайте Государственной службы занятости (работа предлагается временная, на летние месяцы).

Это предложения Минска:

рестораны KFC, зарплата 4,5 рубля в час. Нужно работать в бригаде команды, собирать и выдавать заказы, убирать мусор за посетителями.

«Минск-Арена», 604—645 рублей в месяц в зависимости от выбранной вами работы. Компании нужен мойщик посуды, уборщик помещений, дворник.

Кондитерская фабрика «Слодыч», 800—1000 рублей в зависимости от вакансии. Нужно укладывать печенье либо отвечать за транспортировку продукции фабрики.

Отель «Европа», 277 рублей на 0,5 ставки. Здесь нужно убирать территорию.

Магазины «Санта», от 1000 рублей, можно устроиться на лето продавцом, кассиром, комплектовщиком, поваром, пекарем.

38-я городская поликлиника, 554—650 рублей готовы заплатить тому, кто готов поработать санитаркой.

Детский сад №551, от 554 рублей для кухонного рабочего (нужно заниматься в основном уборкой).

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