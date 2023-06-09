Началось 4 Телеграм-канал «Родина слонов»

9.06.2023, 8:13

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Украина уже одержала как минимум тактическую победу.

Что ж, давно анонсированное украинское контрнаступление, похоже, находится в начале своей активной фазы. Еще до его начала оно стало центральной темой всей российской внутренней повестки. В России его боятся. Потому что у Кремля нет никаких разведывательных данных о том, что и где ожидать. Именно поэтому любой появившийся на горизонте украинский танк в России принимался именно за долгожданное контрнаступление. Таким образом, на психологическом уровне Украина, еще не начав наступление, уже точно одержала как минимум тактическую победу.

Итогом зимней военной кампании, в ходе которой российские войска в течение нескольких месяцев предпринимали упорные попытки наступать, стала не только полная утрата наступательного потенциала России, но и фактическое признание в России того, что никакой речи о новых попытках наступать уже не идет. Как итог, Кремль хочет заморозки и остановки боевых действий, чтобы сохранить лицо.

Россия перешла к стратегической обороне, что само по себе уже проигрышная позиция. Заморозка боевых действий – это единственный способ удержать имеющиеся территориальные достижения. Из этого положения единственное возможное направление только назад. Поэтому Россия и пытается продвинуть идею заморозки войны через всех своих союзников и сателлитов.

Основная надежда Москвы сейчас заключается в том, что российская армия сможет отразить контрнаступление. По мнению Кремля это также приведет к утрате теперь уже Украиной своего наступательного потенциала. Создавшаяся в результате такого итога патовая ситуация позволит России гораздо более активно продвигать идею заморозки.

Таким образом, успех контрнаступления ВСУ действительно в значительной степени может определить дальнейшую судьбу военного конфликта. Спекулировать на тему того, как будут происходить развитие боевых действий, не имеет никакого смысла – будущее нам неизвестно. Уверен, что украинское контрнаступление подготовлено на высочайшем уровне в согласовании с военными специалистами из США и стран НАТО.

Лично я не сомневаюсь в успехе ВСУ. И не потому, что я на стороне добра. А просто потому, что украинские солдаты гораздо более мотивированные, чем российские. Потому что за 16 месяцев войны российская армия демонстрирует стабильную деградацию, в результате чего единственным признаком ее масштабного наступления этой зимой были только высокие потери при географической стабильности линии соприкосновения.

Однако одной уверенности мало, и нужен результат. Пока мы не увидим хотя бы промежуточных результатов наступления, делать дальнейшие прогнозы не имеет никакого смысла. Запасаемся надеждой и терпением.

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