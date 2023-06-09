Психолог: способность быть счастливым передается генетически 9.06.2023, 10:37

1,136

В данный момент продолжаются споры о том, возможно ли быть счастливым на все 100%.

Все люди с самого рождения склонны к оптимизму или пессимизму. Об этом заявила психолог Елена Соловьева.

Она отметила, что главную роль в этом вопросе играет характер человека, так как все не могут быть одинаково счастливыми. И не стоит забывать про генетику.

«Когда человеку генетически достается какой-то багаж, например, склонность к эмоциональному пессимизму, но у него есть еще вторая часть — индивидуальность. Поэтому человек может выстраивать свою жизнь так, чтобы ощущения счастья в его жизни было больше. Если уж мы говорим, что существуют так называемые коды счастья, передающиеся генетически, — это нужно для того, чтобы последующие поколения имели возможность чувствовать счастье», – поделилась специалист с росСМИ.

При этом быть постоянно счастливым на все 100 процентов практически нереально, если нет возможности «выключать связь с этим миром».

Психолог напомнила, что у каждого человека свое понятие слова «счастье». По ее словам, только счастливый человек способен ответить на следующие три вопроса: «Кто я?», «Куда я иду?», «Насколько я удовлетворен самореализацией?».

Также Соловьева добавила, что в данный момент психологи продолжают споры о том, возможно ли быть счастливым на все 100 процентов. Это связано с тем, что сам мир несовершенен и все люди реагируют на эти несовершенства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».