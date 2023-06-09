Спирт, из которого делали ядовитый «Мистер Сидр», украл российский генерал 5 9.06.2023, 11:06

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От употребления напитка в России умерло уже более 30 человек.

Замглавы МВД по Самарской области РФ генерал-майора Юрия Сафронова уволили из-за кражи с полицейского склада спирта, из которого делали продукцию под маркой «Мистер Сидр». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Кроме Сафронова, как уточнили в ведомстве, будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник Александр Ремнев.

Поводом для увольнений стало расследование МВД поставок напитка «Мистер Сидра», в результате отравления которым в нескольких российских регионах умер 31 человек.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что спирт для производства напитка украли со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении МВД России.

В рамках дела задержали двух жителей Самары и сержанта полиции, охранявшего склад.

Производителя сидра – предпринимателя из Самарской области Анара Гусейнова – суд отправил под стражу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О массовом отравлении напитком стало известно пятого июня. У пострадавших в крови обнаружили метанол. Его попадание в организм человека вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги. При употреблении 100 миллилитров метанола наступает кома и остановка дыхания.

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