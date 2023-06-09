Число пострадавших от «Мистера Сидра» в РФ увеличилось до 101 человека
- 9.06.2023, 4:07
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Погиб уже 31 человек.
Общее число пострадавших от алкогольного напитка «Мистер Сидр» выросло до 101 человека, включая беременную женщину и пять несовершеннолетних. Об этом сообщает Минздрав РФ в своем телеграм-канале.
На лечении в медицинских организациях ряда российских регионов находятся:
4 пациента в крайне тяжелом состоянии;
24 пациента в тяжелом состоянии;
18 пациентов в состоянии средней степени тяжести;
22 — легкой степени тяжести.
От употребления «Мистера Сидра» погиб 31 человек.
О первых случаях смерти от отравления напитком сообщил Следственный комитет 5 июня. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах: Астраханской, Нижегородской, Курганской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Самарской областях, Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.