Государство одной рукой купило у частника электроэнергию, а второй — «отжало» деньги 9.06.2023, 11:34

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Как белорусский бизнесмен оказался «крайним».

Могилевские энергетики закупили у частника электроэнергию из возобновляемых источников. Общая сумма сделки превысила 15,7 млн рублей. Однако эта покупка вызвала вопросы у прокуратуры, которая через суд добилась возврата этих денег, сообщает zerkalo.io.

Госпредприятие «Могилевэнерго» в 2022 году закупило у частника электроэнергию, которую он производил из возобновляемых источников. Из какого конкретно источника, не сообщается. Это может быть, к примеру, ветряк, солнечная электростанция или гидроэлектростанция. На оплату этой электроэнергии госпредприятие потратило больше 15,7 млн рублей.

Эта сделка привлекала внимание прокуратуры, в итоге «Могилевэнерго» подало иск о признании ничтожности сделки.

«Поскольку законодательством предусмотрено исключительное право собственности государства на системообразующие линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше, регистрация права собственности коммерческой организации на сооружения энергетики произведена незаконно, так что ООО „С.“ не могло являться собственником капитальных строений и распоряжаться ими», — заявили в прокуратуре Могилевской области.

В итоге прокуратура обратилась в экономический суд Могилевской области, она требовала признать недействительной госрегистрацию права собственности объектов энергетики и применить последствия недействительности сделки.

Суд стал на сторону прокуратуры и признал сделку ничтожной, «из-за отсутствия у частника прав по распоряжению не принадлежащим ему имуществом». Частник должен вернуть деньги.

Решение суда вступило в силу.

В этой истории не уточняется, почему у «Могилевэнерго» не возникли вопросы на этапе регистрации частником объектов энергетики и покупки у него электроэнергии.

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