Борьба за тактическую инициативу Юрий Бутусов

9.06.2023, 12:10

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Юрий Бутусов

Идут тяжелые бои.

На фронте идут активные действия, я бы назвал это борьбой за тактическую инициативу. Благодаря этим активным действиям наши силы обороны полностью остановили наступление «второй армии в Украине». Где-то более активно действует враг, где-то мы, на многих участках российские войска потеряли наступательные возможности.

Очень активно работает наша артиллерия по точной корректировке с дронов, наносятся удары ракетами на всю глубину боевых порядков противника, реализуется много точной разведывательной информации.

Идут тяжелые бои, потери, к сожалению, есть и с нашей стороны, но для россиян ситуация также очень напряженная.

Российские информационные войска проводят активную медиа-кампанию, для поднятия боевого духа своей мобилизованной армии и для пиара Шойгу с Герасимовым. Увеличение количества дронов у противника позволяет им выставлять видео с нашими потерями. Конечно, враг имеет преимущество в бронетехнике, в авиации, вертолетах, и если российская разведка успевает заблаговременно заметить движение наших подразделений, бои идут тяжелые.

Из всех таких случаев надо делать выводы. Война — это явление двустороннее, надо учиться и самосовершенствоваться, такого опыта как у нас нет ни у одной другой страны мира. Но опыт работает только если он превращается в видеоуроки, в документы планирования, в продвижение компетентных лидеров и устранение тех, кто не справляется.

Главное, на мой взгляд, осознавать доктрину, что в современной войне любые действия оправданы только в том случае, если темп потерь и соотношение потерь в результате этих действий складывается в нашу пользу.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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